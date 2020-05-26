Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.
Він зазначив, що через онлайн-сервіси можна купити квитки на поїзди:
№721 / 722 і №726 / 725 Київ – Харків;
№763 / 764 Київ – Одеса;
№711 / 712 Київ – Костянтинівка;
№740 / 739 Київ – Кривий Ріг.
У той же час, залізничні каси почнуть працювати з 27 травня.
Пасажирів в потяги не пускатимуть без захисних масок, їм також будуть вимірювати температуру під час перевірки квитків.
Стюардес і стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. До і після кожного рейсу будуть проводити санобробку вагонів.
- Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що “Укрзалізниця” відновить пасажирські перевезення з 1 червня.
- “Укрзалізниця” розробила план відновлення приміського сполучення: передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.