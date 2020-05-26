"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів Інтерсіті +. Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

Він зазначив, що через онлайн-сервіси можна купити квитки на поїзди:

№721 / 722 і №726 / 725 Київ – Харків;

№763 / 764 Київ – Одеса;

№711 / 712 Київ – Костянтинівка;

№740 / 739 Київ – Кривий Ріг.

У той же час, залізничні каси почнуть працювати з 27 травня.

Пасажирів в потяги не пускатимуть без захисних масок, їм також будуть вимірювати температуру під час перевірки квитків.

Стюардес і стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. До і після кожного рейсу будуть проводити санобробку вагонів.