АТ "Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків з Києва до Маріуполя, Донецька, Луганська, Сімферополя та вже звільненого Херсону. Отримані кошти від символічних квитків передадуть на автомобілі для сполучення деокупованих міст та сіл з залізничними станціями.

Про це повідомили у компанії.

Благодійний проєкт отримав назву “Квитки до перемоги”. Його започаткували разом із платформою UNITED24.

“Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя”, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що придбати квитки на потяг можна, як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. Крім символічного призначення ним можна буде скористатися після деокупації населеного пункту. Як тільки місто буде звільнено, то покупець отримає повідомлення з датою та місцем рейсу.