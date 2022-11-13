Про це повідомили у компанії.
Благодійний проєкт отримав назву “Квитки до перемоги”. Його започаткували разом із платформою UNITED24.
“Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя”, — йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що придбати квитки на потяг можна, як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. Крім символічного призначення ним можна буде скористатися після деокупації населеного пункту. Як тільки місто буде звільнено, то покупець отримає повідомлення з датою та місцем рейсу.
“Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ – Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!” — заявила “Укрзалізниця”.
Оформити символічний квиток можна за посиланням. Рейси будуть здійснювати “Потяг до перемоги”. Його вагони будуть присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.
“Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами”, — розповіли в УЗ.
- 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.