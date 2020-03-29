Член ради директорів Конфедерації будівельників України та ексзаступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, що заразився коронавірусом, помер 29 березня.

Про це у Facebook написав Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник голови Київської ОДА.

У Олега Міщенка була складна форма діабету, а з коронавірусом він боровся тиждень.

“Сьогодні не стало Міщенко Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус”, – написав Парцхаладзе.