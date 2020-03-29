Про це у Facebook написав Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник голови Київської ОДА.
У Олега Міщенка була складна форма діабету, а з коронавірусом він боровся тиждень.
“Сьогодні не стало Міщенко Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус”, – написав Парцхаладзе.
- Напередодні повідомлялося, що в Італії внаслідок зараження коронавірусів COVID-19 загинули вже понад 10 тисяч осіб.
- 28 березня повідомлялося, що за останню добу від коронавируса в Іспанії померли 832 людини.