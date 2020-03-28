Про це повідомляє агентство Reuters.
Також про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.
Так, за останні 24 години померли ще 889 людей, що є другим за розміром щоденним показником з моменту виникнення спалаху в Італії (з 21 лютого).
Загальна кількість загиблих досягла 10 тисяч 23 осіб.
Кількість підтверджених випадків зросла приблизно на 6 тисяч до 92 472, що є другим за розміром показником у світі після Сполучених Штатів Америки.
У регіоні Ломбардія, який найбільше постраждав від спалаху вірусу, зареєстровано 542 нових летальних випадки, в результаті чого загальна кількість загиблих там становить 5 944.
При цьому представники італійської влади відзначають, що цифри були б ще гіршими без введення загальнонаціонального карантину.
“Без цих заходів ми б побачили набагато гірші цифри, і наша служба охорони здоров’я була б в набагато більш драматичному становищі”, – наголосив очільник департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, який щодня зачитує статистику по хворим і загиблим для ЗМІ.
Наразі уряд Італії розглядає можливість продовження карантинних заходів по всій країні на два тижні – до 18 квітня. При цьому можуть бути послаблені деякі обмеження на промислову діяльність.
Міністр освіти Лучія Адзоліна вже заявила, що такий захід, як закриття шкіл та університетів, що діє з 5 березня, необхідно продовжити.
Наразі місцева влада побоюється потенційної соціальної напруженості і заворушень у бідніших регіонах на тлі спалаху COVID-19.
- Напередодні повідомлялося, що в Італії зафіксовано черговий стрибок смертності від коронавірусу COVID-19. За добу померли майже 1 тисяча осіб.
- В Італії більш ніж 99% померлих внаслідок захворювання коронавірусом COVID-19 мали також інші проблеми зі здоров’ям.
- Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.