В Італії внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 загинули вже понад 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Також про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

Так, за останні 24 години померли ще 889 людей, що є другим за розміром щоденним показником з моменту виникнення спалаху в Італії (з 21 лютого).

Загальна кількість загиблих досягла 10 тисяч 23 осіб.

Кількість підтверджених випадків зросла приблизно на 6 тисяч до 92 472, що є другим за розміром показником у світі після Сполучених Штатів Америки.

У регіоні Ломбардія, який найбільше постраждав від спалаху вірусу, зареєстровано 542 нових летальних випадки, в результаті чого загальна кількість загиблих там становить 5 944.

При цьому представники італійської влади відзначають, що цифри були б ще гіршими без введення загальнонаціонального карантину.

“Без цих заходів ми б побачили набагато гірші цифри, і наша служба охорони здоров’я була б в набагато більш драматичному становищі”, – наголосив очільник департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, який щодня зачитує статистику по хворим і загиблим для ЗМІ.

Наразі уряд Італії розглядає можливість продовження карантинних заходів по всій країні на два тижні – до 18 квітня. При цьому можуть бути послаблені деякі обмеження на промислову діяльність.

Міністр освіти Лучія Адзоліна вже заявила, що такий захід, як закриття шкіл та університетів, що діє з 5 березня, необхідно продовжити.

Наразі місцева влада побоюється потенційної соціальної напруженості і заворушень у бідніших регіонах на тлі спалаху COVID-19.