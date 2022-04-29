Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Києва загинула одна людина.

Про це очільник української столиці написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, розбираючи завали житлового будинку рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Трохи раніше Віталій Кличко повідомляв, що унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку постраждало декілька людей. Чотирьох довелось шпиталізувати.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення Росії, унаслідок обстрілів столиці поранено 435 мирних мешканців Києва, ще понад сотня людей загинули, серед яких чотири дитини.