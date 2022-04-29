Про це очільник української столиці написав на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, розбираючи завали житлового будинку рятувальники виявили тіло одного загиблого.
Трохи раніше Віталій Кличко повідомляв, що унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку постраждало декілька людей. Чотирьох довелось шпиталізувати.
Загалом же з початку повномасштабного вторгнення Росії, унаслідок обстрілів столиці поранено 435 мирних мешканців Києва, ще понад сотня людей загинули, серед яких чотири дитини.
- Нагадаємо, 28 квітня ввечері РФ завдала ударів по Києву. У Шевченківському районі столиці пролунали потужні вибухи.
- Також високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль прокоментував вчорашні ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.