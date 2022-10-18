Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, на даний час на місцях прильотів триває ліквідація наслідків: працюють всі аварійно-рятувальні служби.
Також на даний час у багатьох будинках на лівому березі обмежено електро- та водопостачання. У деяких будинках можливе зниження тиску у водопровідній мережі, зміна кольору і прозорості води.
Кличко закликав містян до максимальної економії електроенергії.
“Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо”, – уточнив мер.
Щодо водопостачання, то тим, у кого вода з пониженим тиском – максимально економно використовувати її.
Тим, у кого водопостачання відсутнє повністю, Кличко рекомендує запастись водою з найближчих бюветів, колонок чи автоматів з продажу питної води.
“Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги”, – резюмував він.
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