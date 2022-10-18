Вранці 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема російські ракети поцілили у два об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на даний час на місцях прильотів триває ліквідація наслідків: працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Також на даний час у багатьох будинках на лівому березі обмежено електро- та водопостачання. У деяких будинках можливе зниження тиску у водопровідній мережі, зміна кольору і прозорості води.

Кличко закликав містян до максимальної економії електроенергії.

“Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо”, – уточнив мер.

Щодо водопостачання, то тим, у кого вода з пониженим тиском – максимально економно використовувати її.

Тим, у кого водопостачання відсутнє повністю, Кличко рекомендує запастись водою з найближчих бюветів, колонок чи автоматів з продажу питної води.

“Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги”, – резюмував він.