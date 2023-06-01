Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Близько 02:45 російські окупаційні війська вкотре завдали ракетного удару по Києву.
Загалом противник атакував українську столицю 10 ракетами: 7 балістичних ракет “Іскандер-М” та 3 крилаті ракети “Іскандер-К”.
Ракети були запущені з Брянської області РФ.
Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено всі 10 ворожих ракет.
Попри це, унаслідок падіння уламків ракет у столиці пошкоджено низку об’єктів. Також є загиблі та поранені, серед яких – діти.
ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.
Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.
- Ярослав – чоловік загиблої під час нічного обстрілу Кива – розповів, що його дружина загинула у той момент, коли вони прийшли до укриття, яке виявилось зачиненим.