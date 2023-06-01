Вночі 1 червня російські окупанти атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищена силами ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Близько 02:45 російські окупаційні війська вкотре завдали ракетного удару по Києву.

Загалом противник атакував українську столицю 10 ракетами: 7 балістичних ракет “Іскандер-М” та 3 крилаті ракети “Іскандер-К”.

Ракети були запущені з Брянської області РФ.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено всі 10 ворожих ракет.

Попри це, унаслідок падіння уламків ракет у столиці пошкоджено низку об’єктів. Також є загиблі та поранені, серед яких – діти.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.