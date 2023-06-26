Джерело: Reuters.

У новому пакеті передбачено 28 броньованих машин M113, 14 спецавтомобілів, 28 середньотоннажних вантажівок та 14 причепів.

“Ця додаткова підтримка матиме реальне значення, допомагаючи українському народу, який продовжує проявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії”, — сказав прем’єр-міністр Ентоні Албаніз.

За його словами, цей пакет виділили не через протистояння ПВК “Вагнера” з керівництвом Кремля. Над пропозицією працювати протягом деякого часу.

Австралія збільшує свою загальну допомогу Україні до 528,2 мільйона доларів, з яких 407,5 мільйона доларів — це військова підтримка. Країна продовжить надавати Україні безмитний ввіз товарів на наступні 12 місяців для підтримки її економіки й торгівлі.