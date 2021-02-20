Уряд Джонсона викривлює реалії життя британців після Brexit

Минуло сім тижнів з того часу, як Велика Британія завершила свій вихід з Європейського Союзу, і торгова угода Бориса Джонсона після Brexit набула чинності. Однак критики впевнені, що уряд Джонсона не висвітлює реальну картину життя британців після Brexit.

Про це повідомляє CNN.

Енді Траст 20 років експортує рибу з Корнуолу до континентальної Європи. Однак події останніх семи тижнів змусили його подумати про відмову від постачання до ЄС.

“Вартість відправлення риби в Європу зросла більш ніж втричі. Це може знищити британське рибальство”, – говорить він.

Британські експортери борються з новими торговими бар’єрами. У деяких випадках замовлення сповільнюються через оформлення документів, в інших – свіжа продукція не змогла вчасно дістатись до місця призначення та зіпсувалася. Все це є прямим результатом політичного рішення Великої Британії залишити єдиний ринок ЄС та митний союз.

Для компаній, які побудували свій бізнес на безперешкодному доступі до цього ринку, встановлені бар’єри мали великі наслідки. Попри те, що ці компанії мали роки, щоб підготуватися до Brexit, торговельний угода була узгоджена лише 24 грудня і набула чинності 1 січня.

Британці були впевнені, що уряд буде робити все, щоб допомогти збіднілим компаніям. Однак критики побоюються, що адміністрація Джонсона вмила руки, а сам прем’єр-міністр назвав труднощі не більше, ніж “проблемами прорізування зубів”.

“Лише деякі проблеми, які ми спостерігаємо зараз, можна законно схарактеризувати як “проблеми з прорізуванням зубів”. Так, деякі фірми стикаються з коригуванням … Це підірвує здатність компаній до успішної торгівлі”, – говорить Адам Маршалл, директор Британських торгових палат.

Минулих вихідних міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб сказав, що він розуміє, що деякі компанії борються з раптовими змінами, але він запропонував розвивати торгівлю з іншими країнами.

Однак не всі компанії можуть торгувати з віддаленими країнами. Приміром, фірми, які торгують рибою та морепродуктами, не зможуть експортувати їх на великі відстані.

“Чимало підприємств вважають торгівлю з ЄС азартною грою з високим рівнем ризику. Торгова система є дорожчою, складною, повільнішою та ненадійною. Для наших європейських клієнтів, яким потрібне постачання таких продуктів, як лосось, термін придатності яких обмежений, надійність – це все”, – говорить Джеймс Візерс, виконавчий директор лобістської групи “Scotland Food and Drink”.

Для торгівлі з ЄС британським фірмам необхідно пред’явити чимало документів, які підтверджують походження товару, а також відповідність санітарним стандартам. Інколи процес оформлення митних документів та їхньої перевірки займає критично багато часу. Європейські партнери відмовляються від співпраці з Великою Британією та шукають постачальників з інших країн.

Водночас для визначення впливу торговельної угоди на бізнес необхідно почекати певну кількість часу та порівняти показники. У британському уряді пропонують аналізувати це через 10 років. Однак підприємці протестують, адже деякі фірми на межі банкрутства.

Анна Єржевська, засновник “Trade and Borders”, консалтингової компанії, яка допомагає експортерам та імпортерам по всій Європі, зазначила, що ситуація загостриться у квітні, коли Європа поступово почне відроджувати туризм та сферу громадського харчування. Постане потреба у постачанні продовольства. Якщо уряд Джонсона не врегулює постачання товарів з обмеженим терміном зберігання, то ЄС почне торгівлю з іншими країнами.

Схоже, уряд поки не готовий шукати компроміс.

“У політичному плані уряд прийняв рішення надати пріоритет регуляторній автономії перед економічною інтеграцією з ЄС, і торгова угода це показує – вона фактично не сприяє торгівлі”, – говорить Сем Лоу, старший науковий співробітник Центру європейських реформ.

Наразі значні зміни здебільшого торкнулись тих, хто експортує товари. Однак експерти впевнені, що угода вплине на галузь послуг Великої Британії.

“Коли ми вийдемо з карантину, і британські актори, музиканти та люди, які надають професійні послуги, почнуть шукати роботу в Європі, вони будуть введені у світ віз, дозволів на роботу та європейських посольств”, – каже Лоу.

Також зазначається, що з 1 січня мільярди євро в торгівлі акціями перейшли в Амстердам з Лондона. Це не критично впливає на фінансовий статус столиці, хоча ситуація може докорінно змінитися й зашкодити майбутнім внутрішнім інвестиціям.

“Можливо, буде тісніша співпраця, але я наразі сумніваюся. Уряд не визнає, що проблема існує. Вони зменшують її та кажуть чекати 10 років. І що люди, які зараз потерпають, повинні робити протягом цього часу?”, – говорить Ананд Менон, професор європейської політики в Лондонському Королівському коледжі.

Саймон Ашервуд, професор політики в Університеті Суррея, більш позитивно оцінює ситуацію. Він впевнений, що необхідно почекати кілька років та оцінити вплив угоди на економіку. Цілком можливо, що Велика Британія зможе налагодити ефективну торгівлю з ЄС. Однак професор впевнений, що скорочення торгівлі впродовж наступних кількох років призведе до падіння економіки та втрати частини робочих місць.

Водночас директор комунікацій колишнього прем’єр-міністра Тоні Блера Аластер Кемпбелл різко розкритикував дії Джонсона та його команди.

“Це змушує мою кров кипіти. Я думаю, що вони заперечують, тому що не можуть впоратися з наслідками своєї політики. Вони знищують деякі з наших найуспішніших галузей”, – сказав Кемпбелл.

Кілька депутатів, зокрема й з партії Джонсона, заявили, що отримують листи від виборців, які розчаровані новими правилами. Деякі британці не розуміють, як далі відвідувати ЄС, адже ніколи не оформлювали візові документи. Проте найбільше розлючені саме підприємці, які думають про закриття бізнесу.

Представники уряду заявили, що створили фонд у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів (28 мільйонів доларів) для допомоги малому бізнесу у пристосуванні. Також планують організовувати тренінги та вебінари для підприємців.

Однак торговець рибою Енді Траст не вірить в обіцянки влади.

“Британська громадськість ніколи не буде їсти стільки риби, щоб компенсувати втрачений європейський бізнес. Борис Джонсон розповідає про те, як інвестувати мільйони в риболовлю протягом наступних п’яти років. Через п’ять років, він може знищити всю галузь”, – сказав чоловік.

Велика Британія – п’ята за величиною економіка у світі, де багато талановитих людей працюють у галузі логістики. Цілком можливо, що ситуація може покращитися. Однак, щоб це сталося, Борису Джонсону та його кабінету потрібно буде переконати своїх критиків у тому, що вони діють у їхніх інтересах.