Кабмін готує до другого читання законопроєкт щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Згідно з ним, українці зможуть якнайшвидше отримати компенсацію за зруйноване житло.

Про це повідомили на сайті.

За словами голови політичної партії “Слуга Народу” Олени Шуляк, йдеться про законопроєкт № 8027. За ним українці зможуть отримати компенсацію, не чекаючи репарацій від РФ.

Зазначено, що проєкт закону пропонує надавати кошти, які еквівалентні вартості зруйнованого помешкання. Гроші можна буде використати на придбання квадратних метрів житла.

“Будиночок або квартиру, яка буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час”, – пояснила Шуляк.

Житло можна буде купувати як на первинному, так і на вторинному ринку. Прив’язки до регіону немає.

Кошти будуть надходили, зокрема, з вилучених активів Росії. За словами Шуляк, такі кошти вже є та уряд розраховує на підтримку наших міжнародних партнерів.

“Коли на законодавчому рівні буде ухвалений прозорий механізм надання такої компенсації, наші міжнародні партнери зможуть також долучитися до допомоги”, – запевнила очільниця політсили.

Фонд контролюватиме Міністерство фінансів України. До процесу контролю його діяльності залучатимуть представників парламентських комітетів.