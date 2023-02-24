Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
“Канада запроваджує нові санкції проти юридичних та фізичних осіб, причетних до війни Росії проти України. Ці нові обмежувальні заходи розширяють санкції, запроваджені минулого року”, — йдеться в повідомленні.
Нові обмеження стосуватимуться 122 фізичних та 63 юридичних осіб, зокрема й півсотні підприємств оборонної промисловості. Також до санкційного списку внесли кілька російських віцепрем’єр-міністрів та міністрів, співробітників адміністрації президента Росії, високопоставлених військових та членів їх родин.
Водночас усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а в’їзд до держави забороняється.
Згідно з повідомленням, Канада закрила експорт до РФ певних хімічних елементів, необхідних для виробництва електроніки, а також заборонила своїм компаніям та громадянам купувати російське озброєння.
- 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.
- 24 лютого, у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ.