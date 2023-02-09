Про це повідомили під час пресконференції в Ukraine Media Centre.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, 15 інструкторів ЗРК навчатимуть українських військових. Їхнє навчання вже завершено.

“Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам”, — заявив глава Міноборони Литви.

Очільник Міністерства оборони України Олексія Резнікова підкреслив, що литовські інструктори погодилися працювати на території України.

“Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори навчені в Литві продовжували готувати наші екіпажі вже тут”, — наголосив глава українського відомства.