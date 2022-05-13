Про це йдеться у відповідному повідомленні урядового порталу.
Варто зазначити, що компанія “Glusco” належить підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.
“У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців”, — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також додав що, повна енергетична незалежність України посідає одне з центральних місць у Плані відновлення держави. Насамперед йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самостійно забезпечувати власні потреби.
- Минулого року Служба безпеки України проводила масштабну спецоперацію щодо викриття оборудки з “тіньової” реалізації неякісних нафтопродуктів. Йдеться про мережу, яку пов’язують з ексочільником партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.
- Пізніше Державна фіскальна служба повідомила про арешт корпоративних прав 28 компаній, пов’язаних із діяльністю АЗС Glusco.