Сьогодні уряд ухвалив документ, згідно з яким передано 172 заправки компанії "Glusco" в управління державної компанії НАК "Нафтогаз".

Про це йдеться у відповідному повідомленні урядового порталу.

Варто зазначити, що компанія “Glusco” належить підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.

“У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців”, — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також додав що, повна енергетична незалежність України посідає одне з центральних місць у Плані відновлення держави. Насамперед йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самостійно забезпечувати власні потреби.