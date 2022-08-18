Уряд має намір обмежити доступ до публічних реєстрів. Як це вплине на розвиток демократії, на здатність суспільства реагувати на неефективність та непрозорість дій влади, пояснив Сергій Мільман, керівник сервісу YouControl.

Аналітична стаття розміщена на сайті YouControl.

2 серпня вперше від початку повномасштабної війни відновив роботу Портал відкритих даних. Але, як виявилося, дані там далеко не всі.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до Постанови № 835, щоб “узаконити” вилучення даних з відкритого доступу. Міністерство пропонує прибрати з публічного доступу суспільно важливу інформацію, зокрема історичну. До неї входить: фінзвітність компаній, декларації чиновників (!), дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дані реєстру корупціонерів, відомості державного земельного кадастру та безліч іншої інформації. Значного занепокоєння викликає пропозиція надавати право розпорядникам самим вирішувати, що вони можуть публікувати або не публікувати: “допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних”. Тобто перелік закритої інформації, на жаль, може збільшитись.

Сергій Мільман назвав цей крок деградацією:

“На моє глибоке переконання, це велика помилка. Помилка, яка вже коштує Україні мільярди доларів. Сервіси, проєкти, ініціативи, цілі сфери залежні від публічних даних стали. Але навіть не це найстрашніше. Тривожить, що суспільство – сліпе. Всі ми живемо в темряві, не розуміємо, що відбувається навколо і не можемо адекватно діяти. Втрачаємо дорогоцінний час, деградуємо і помалу рухаємося в напрямку авторитарних країн. Ще до всього цього “граємо на руку” ворогу. І мені дуже прикро, що закриття публічних реєстрів уряд намагається приховати за добрими намірами, які називають “ризики для національної безпеки”. Справжніми ризиками національній безпеці і є кроки влади в напрямку обмеження доступу до відкритих даних, які ми зараз, на жаль, спостерігаємо”, – розповів він.

Якими ж є наслідки закриття реєстрів?

Реєстр декларацій

Без даних реєстру декларацій значно погіршиться рівень громадського контролю за діями влади – зупиниться процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів. Замість системного аналізу проблем корупції ми повернемося до фрагментованих та вибіркових антикорупційних розслідувань.

ЄДР

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) – базовий реєстр для верифікації, аналізу та моніторингу правового статусу офіційно зареєстрованих компаній, без даних якого складно уявити нормальну роботу банків та інших фінансових посередників. Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки компаній, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України і генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення “російського сліду” в українському корпоративному секторі.

Реєстр корупціонерів

За словами заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд: “Корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців”. З такою думкою погоджуються політики та аналітики провідних think tanks країн-союзників, від обсягів військової та фінансової підтримки яких залежать успіхи ЗСУ у боротьбі з агресором.

“Закриття реєстру корупціонерів можна порівнювати з цілеспрямованою диверсією, що віддалятиме Україну від перемоги, в тому числі з репутаційних причин. Адже питання громадського контролю в Україні хвилюють не лише західних політиків, а й кінцевих донорів міжнародної підтримки – платників податків і виборців у цих західних країнах”, – наголосив Сергій Мільман.

Фінансова звітність компаній

Без офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємств суспільство втрачає повноту інформації та гарантію її точності від держави.

Ліцензії

Відсутність даних про ліцензії може призвести до масових зловживань недобросовісними виробниками та надавачами послуг.

Реєстр платників ПДВ

Реєстр критичний для нормального функціонування банків та фінансових посередників, а також інших суб’єктів господарювання з точки зору дотримання практик належної податкової обачності.

Відомості Державного земельного кадастру та Публічна кадастрова карта України

Відкриті дані земельного кадастру та публічна кадастрова карта – важливий елемент для ефективної реалізації земельної реформи. Інформація є критичною для банківського та аграрного секторів економіки. Внаслідок закриття цих даних суттєво збільшуються корупційні ризики на місцевому рівні, оскільки зникає можливість громадського контролю та публічного моніторингу за зміною прав власності. Ускладнюються можливості швидкої перевірки прав на земельні ділянки потенційним інвесторам. Посилюються ризики рейдерства.

Сервіс “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера” не був нормативно врегульований. Зі змінами у Постанові 835 він, вірогідно зникне

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо було скористатися електронним сервісом “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера” на головній сторінці вебпорталу ДПС. Якщо його закриють, збільшаться ризики співпраці з ненадійними партнерами, проведення податкових перевірок і застосування податкових санкцій. Замовники-організатори публічних торгів не зможуть перевірити інформацію, надану учасниками.

Інформація про стан довкілля

З початку повномасштабного вторгнення було закрито низку реєстрів, що стосуються екології та стану довкілля. Це значно ускладнило доступ до даних про якість повітря, води, рівень радіаційного забруднення. А в умовах війни, за наявності ризиків застосування тактичної ядерної зброї та інформації про захоплення АЕС, ці дані є критично важливими для суспільства.