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Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників. Їх не випускатимуть під заставу

16 липня у Верховній Раді Україні на засіданні підтримали зміну процедури запобіжного заходу для корегувальників вогню. Відтепер зловмисники не зможуть вийти на свободу під заставу.

Вівторок, 16 серпня 2022, 15:58
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Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідна правку в законопроєкті 7431 підтримали 282 народні депутати. Зараз проти коригувальників порушують справу за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу.

Варто зауважити, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Теги: Верховна Рада, війна, закон, корегування вогню, російська агресія, російсько-українська війна

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