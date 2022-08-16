Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників. Їх не випускатимуть під заставу

16 липня у Верховній Раді Україні на засіданні підтримали зміну процедури запобіжного заходу для корегувальників вогню. Відтепер зловмисники не зможуть вийти на свободу під заставу.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідна правку в законопроєкті 7431 підтримали 282 народні депутати. Зараз проти коригувальників порушують справу за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу.

Варто зауважити, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.