Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників. Їх не випускатимуть під заставу

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідна правку в законопроєкті 7431 підтримали 282 народні депутати. Зараз проти коригувальників порушують справу за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу.
Варто зауважити, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.
- Служба безпеки України повідомила про підозру 5 колаборантам, які співпрацюють з Російською Федерацією, допомагаючи легалізувати окупацію Донецької та Луганської областей.
- Крім того, працівники Служби безпеки України затримали коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївській області. Зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.
- Нещодавно правоохоронці викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережіФедеральної служби безпеки Російської Федерації, яка надавала інформацію загарбникам про військові та стратегічні об’єкти українських військових по всій Україні.