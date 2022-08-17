Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, передає пресслужба Мінекономіки.
За його словами, акциз – це головний механізм наповнення дорожнього фонду.
“Ворог руйнує нашу інфраструктуру – дороги, мости, які дуже потрібні для економіки. Отже, потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело – дорожній фонд. Часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів. Ми сподіваємося, що введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути”, – наголосив Кудін.
За його словами, наразі спостерігається тенденція до зниження вартості нафтопродуктів на світових ринках. Тож уряд розглядає пропозицію щодо повернення частини акцизу. Підвищення цін на пальне через це рішення не очікується.
На початку повномасштабної війни уряд розробив, а Верховна Рада підтримала низку пропозицій, щоб знизити ціну пального для населення. Рішення передбачало скасування акцизу і зниження ПДВ з 20% до 7%.
За тиждень, з 5 по 12 серпня, в Україні середня ціна бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і становила 49,88 грн/л, тоді як А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л — до 50,90 грн/л /л, а дизельне пальне — на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.
- Кабінет Міністрів України запропонував скасувати пільгове оподаткування на пальне. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради.
- У липні “Укрзалізниця” домовилася про системне та оперативне постачання дизельного пального. Для цього будуть співпрацювати з однією з найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи, польською PKN Orlen.
- Наприкінці червня у Раді національної безпеки України порадили громадянам звикати до нових цін на пальне.