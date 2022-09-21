Уряд Сполучених Штатів Америки передав КП "Київтеплоенерго" труби та супутнє обладнання вартістю 1,3 мільйона доларів, що дозволить відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тисяч мешканців Києва.

Про це йдеться у повідомленні КП “Київтеплоенерго”.

За фінансової підтримки Уряду США, сприяння USAID проєкт енергетичної безпеки КП “Київтеплоенерго” замінює 11 км тепломереж. Відтак програма відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів тепломереж реалізується на 6 ділянках у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському районах, де інфраструктура міста зазнала найбільших руйнувань.

У підприємстві зазначили, що загалом буде замінено понад 11 км тепломереж. З них 7,7 км — мережі центрального опалення, майже 3,5 км — гарячого водопостачання.

“Уряд США надає всебічну підтримку з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Ця допомога містить у собі також сьогоднішнє постачання труб для відновлення тепла та гарячої води понад 20 тисячам киян. Ми працюємо по усій Україні, і наші партнерські стосунки у 19 областях спрямовані на відновлення енергопостачальної інфраструктури для забезпечення теплом понад семи мільйонів українців”, — зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.

У КП “Київтеплоенерго” розповіли, що допомога уряду США підвищить надійність теплопостачання Києва, а люди, чиї будинки постраждали внаслідок обстрілів, взимку будуть забезпечені надійним теплопостачанням.

“Тепломережі, які замінює підприємство за підтримки Уряду США та USAID пропрацюють 40-50 років. Усі роботи з демонтажу, прокладання нових тепломереж КП “Київтеплоенерго” виконує своїми силами. Вже скоро розпочнеться новий опалювальний сезон, тому завершити плануємо до середини жовтня”, — зазначив директор КП “Київтеплоенерго” В’ячеслав Бінд.

Довідка. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.