В Україні ухвалили рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час телемарафону #UAразом.

Вона зауважила, що оперативний штаб при Кабінеті міністрів, очолюваний прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне.

За словами Свириденко, сьогодні, 17 травня, була дискусія з операторами ринку. Саме за підсумками засідання було вирішено призупинити держрегулювання цін на пальне. Це потрібно задля надання можливості операторам наситити ринок необхідним ресурсом.

Віднині оператори зможуть мати весь доступний ресурс на європейському чи неєвропейському ринках.

Очікується, що ціни будуть не більше 58 грн на дизпаливо та не вище 52 грн на бензин.

“Щойно ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми запроваджуватимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово”, — підкреслила Свириденко.