Про це заявили перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками мереж АЗС.
Також прем’єр-міністр України зауважив, що Євросоюз запровадив для України так звані «коридори солідарності». Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.
“Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість ввозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості”, – заявив Денис Шмигаль.
Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко додала, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину у порівнянні з початком травня.
“Будемо продовжувати працювати в оперативному штабі. Спільно з Міненергетики, Мінінфраструктури ми сьогодні ще обговоримо отримані пропозиції”, — зазначила Юлія Свириденко.
- Нагадаємо, що Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.
- На українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.
- 14 травня у Міністерстві економіки оприлюднили середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн/л та дизельного пального – 35,31 грн/л, з яких розраховується гранична ціна реалізації пального на роздрібних АЗС.