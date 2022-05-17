Кількість бензовозів, котрі щоденно перетинають український кордон, зросла майже на третину у порівнянні з початком травня. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет.

Про це заявили перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками мереж АЗС.

Також прем’єр-міністр України зауважив, що Євросоюз запровадив для України так звані «коридори солідарності». Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.

“Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість ввозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості”, – заявив Денис Шмигаль.

Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко додала, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину у порівнянні з початком травня.

“Будемо продовжувати працювати в оперативному штабі. Спільно з Міненергетики, Мінінфраструктури ми сьогодні ще обговоримо отримані пропозиції”, — зазначила Юлія Свириденко.