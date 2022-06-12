Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник заявив, що наразі в Україні зберігається до 30 млн тонн зерна. Під час безпекового саміту у Сінгапурі він додав, що його необхідно експортувати.

Росія з початку широкомасштабного наступу тримає блокаду морських портів України. Зерно можливо вивезти лише автомобільним або річковим транспортом, а також залізницею.

Уряд розробив маршрути для експорту через Польщу та Угорщину. З країнами Балтії ведуть перемовини щодо створення третього коридору.