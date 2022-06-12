Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник заявив, що наразі в Україні зберігається до 30 млн тонн зерна. Під час безпекового саміту у Сінгапурі він додав, що його необхідно експортувати.
Росія з початку широкомасштабного наступу тримає блокаду морських портів України. Зерно можливо вивезти лише автомобільним або річковим транспортом, а також залізницею.
Уряд розробив маршрути для експорту через Польщу та Угорщину. З країнами Балтії ведуть перемовини щодо створення третього коридору.
Дмитро Сеник додав, що маршрутки не ідеальні, але наразі уряд робить “все можливе, щоб розвивати їх”.
- Нагадаємо, кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.
- Окупанти знищили склади у порті Миколаєва, на яких могло зберігатися від 250 до 300 тисяч тонн зерна – пшениці та кукурудзи.