Про це повідомило Times.
Відносини у швейцарському стилі потенційно можуть викликати гнів багатьох у правому крилі Консервативної партії нового прем’єра.
Торговельні відносини Швейцарії та ЄС побудовані на низці двосторонніх угод. Згідно з ними вимагається більш ліберального ставлення до міграції з країн Європи, ніж була б готова прийняти фракція партії, яка виступає за Brexit.
“Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним”, — повідомила газета.
Британський член Палати лордів Девід Фрост та експрем’єр-міністр Борис Джонсон виключили такий підхід. Вони склали мандат Великої Британії на перемовини у 2020 році. Країна стала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був на посаді.
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