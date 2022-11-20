Про це повідомило Times.

Відносини у швейцарському стилі потенційно можуть викликати гнів багатьох у правому крилі Консервативної партії нового прем’єра.

Торговельні відносини Швейцарії та ЄС побудовані на низці двосторонніх угод. Згідно з ними вимагається більш ліберального ставлення до міграції з країн Європи, ніж була б готова прийняти фракція партії, яка виступає за Brexit.

“Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним”, — повідомила газета.

Британський член Палати лордів Девід Фрост та експрем’єр-міністр Борис Джонсон виключили такий підхід. Вони склали мандат Великої Британії на перемовини у 2020 році. Країна стала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був на посаді.