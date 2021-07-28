З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль наголосив, що усі зацікавлені сторони наразі працюють над тим, аби збалансувати ринок електроенергії.

Проєкт постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року передбачає продовження терміну дії чинної моделі ПСО до 31 серпня.

У пояснювальній записці зазначається, що це має захистити побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію.

Продовження дії чинної системи ПСО має створити передумови для ефективнішої підготовки нової моделі, яку направлять до розгляду в Кабмін. Міненергетики провело низку нарад з приводу нової моделі ПСО спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та учасниками ринку.

Наразі профільне міністерство завершує підготовку пропозицій щодо нової моделі ПСО. Йдеться, зокрема, про пропозиції щодо стабілізації підприємств, що беруть участь у ПСО. Передбачається, що цієї мети досягнуть шляхом скорочення обсягу субсидування побутових споживачів з одночасним захистом найуразливіших категорій.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром питання зниження тарифів на електроенергію для населення розглянуть на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. За його словами, серед населення є люди, які не можуть дозволити собі платити 1,68 грн за кВТ/год. У зв’язку з цим РНБО обговорить можливість зменшення цін для таких верств населення.

Нагадаємо, що раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну.