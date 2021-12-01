Уряд вніс до Верховної Ради допрацьований до 2 читання проєкт Державного бюджету України на 2022 рік.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

“До парламенту внесено проєкт Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України”, – повідомив представник уряду в парламенті Тараc Мельничук у Telegram.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, проєкт вже направлено на розгляд бюджетного комітету, де він опрацьовується.

Верховна Рада має продовжити розгляд проєкту Державного бюджету на 2022 рік на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, що 2 листопада Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Загальні показники проєкту держбюджету на 2022 рік є такими:

доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 191,4 млрд грн, або на 17,8%, та затверджених зі змінами на п. р. на 159,96 млрд грн, або на 14,4%);

видатки – у сумі 1441,9 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 153,8 млрд грн, або на 11,9%, та затверджених зі змінами на п. р. на 96,9 млрд грн, або на 7,2%);

повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 0,76 млрд грн, або на 8%, та затверджених зі змінами на п. р. на 1,7 млрд грн, або на 19,7%);

надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 8,7 млрд грн, або на 57,9%, та затверджених зі змінами на п.р. на 6,1 млрд грн, або на 34,9%);

дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн (менше фактичних за 2020 р. на 29,6 млрд грн, або на 13,6%, та затвердженого зі змінами на п. р. на 58,6 млрд грн, або на 23,8%).