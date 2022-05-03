Відповідне рішення зареєстровано на офіційному порталі уряду.

У Пояснювальній записці зазначено, що проєкт постанови спрямований на створення додаткових передумов визнання Сполученими Штатами Америки РФ – державою-спонсором тероризму. Це, відповідно дасть змогу застосувати до Росії, її урядових та ділових кіл, а також політичних партій додаткові безпрецедентні санкції, а також збільшити обсяги оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки України.

“Протягом останніх десятиліть Росія підтримувала незаконні збройні та терористичні угруповання по всьому світу. РФ вдавалась до повномасштабних кібератак, створювала та фінансувала так звані приватні військові компанії, а також використовувала хімічну зброю для знищення людей, які були невигідні кремлівському режиму”, – зазначено у документі.