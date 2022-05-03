Відповідне рішення зареєстровано на офіційному порталі уряду.
У Пояснювальній записці зазначено, що проєкт постанови спрямований на створення додаткових передумов визнання Сполученими Штатами Америки РФ – державою-спонсором тероризму. Це, відповідно дасть змогу застосувати до Росії, її урядових та ділових кіл, а також політичних партій додаткові безпрецедентні санкції, а також збільшити обсяги оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки України.
“Протягом останніх десятиліть Росія підтримувала незаконні збройні та терористичні угруповання по всьому світу. РФ вдавалась до повномасштабних кібератак, створювала та фінансувала так звані приватні військові компанії, а також використовувала хімічну зброю для знищення людей, які були невигідні кремлівському режиму”, – зазначено у документі.
- Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін підписав указ про економічні санкції у відповідь на “недружні дії деяких іноземних держав і міжнародних організацій”.
- Шевченківський суд заочно засудив проросійського екснардепа Олега Царьова до 12 років позбавлення волі.