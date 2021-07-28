У разі виходу регіонів із “зеленого” карантинного рівня епідемічної безпеки, заклади освіти зможуть працювати, якщо вакцинованими будуть мінімум 80% персоналу.

Про це йдеться у постанові, яку ухвалив Уряд у середу, 28 липня, під час засідання.

“Однією з важливих новацій стають правила роботи навчальних закладів в умовах карантину. У разі виходу регіону з “зеленої зони”, тобто потрапляння в “жовту”, “помаранчеву” чи “червону”, задля роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу”, – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ наголошують, що “тільки так освітяни знову зможуть повернутись до звичного життя і навчання” і додали, що вакцинація працівників закладів відбуватиметься “організовано, мобільними бригадами з імунізації”.

Також МОЗ опублікувало алгоритм вакцинації працівників закладів освіти:

керівники закладів освіти формують списки охочих вакцинуватись у своєму закладі;

керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти надають списки органам управління освітою місцевих рад (ОУО).

ОУО надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та Київської міської адміністрації;

керівники закладів профтех та фахової передвищої освіти надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та Київської міської адміністрації;

департаменти/управління освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я цих адміністрацій;

керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу для щеплення колективу;

уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Надалі будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів виділить 980 млн гривень субвенції на придбання ноутбуків для 60 тисяч вчителів по всій країні. Закупівлею займатимуться Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки.