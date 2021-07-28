У середу, 28 липня, Кабінет Міністрів вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Згідно з планом, до кінця цього року планується отримати 47,4 млн доз вакцини різних виробників при мінімальній потребі 47,9 млн доз.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що, згідно з результатами розрахунків математичних моделювань, для зниження поширення COVID-19 та смертності від вірусу, вакцину мають отримати 60%-80% населення.

У 2021 році коштом держбюджету додатково планують закупити закупівлі 20 млн доз вакцини Pfizer та 5,3 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

До кінця року Україна отримає:

у липні – 8,4 млн доз;

у серпні – 5,2 млн доз;

у вересні – 5,3 млн доз;

у жовтні – 7,8 млн доз;

у листопаді – 7,8 млн доз;

у грудні – 7,8 млн доз.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.