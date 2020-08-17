Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
За словами міністра Арсена Авакова, МВС ініціювало введення обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.
Ця ініціатива була підтримана Кабінетом Міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Аваков зазначив, що уряд “з повагою ставиться до національних традицій різних народів та релігійних спільнот”, проте останніми тижнями в Україні фіксується зростання кількості хворих на COVID-19.
“Ми заслухали доповіді профільних міністрів на Уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців”, — наголосив він.
Міністр висловив надію на те, що представники хасидської релігійної спільноти поставляться з розуміннями до цього рішення.
Нагадаємо, Рош га-Шана — це Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Зазвичай на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- 14 липня стало відомо, що за рішенням МЗС приїзд десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для святкування єврейського Нового року є неможливим через пандемію коронавірусу.
- Однак 11 серпня міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов повідомив, що у вересні в Україні очікується масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
- 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом.