Кабінетом Міністрів ввід обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За словами міністра Арсена Авакова, МВС ініціювало введення обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Ця ініціатива була підтримана Кабінетом Міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що уряд “з повагою ставиться до національних традицій різних народів та релігійних спільнот”, проте останніми тижнями в Україні фіксується зростання кількості хворих на COVID-19.

“Ми заслухали доповіді профільних міністрів на Уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців”, — наголосив він.

Міністр висловив надію на те, що представники хасидської релігійної спільноти поставляться з розуміннями до цього рішення.

Нагадаємо, Рош га-Шана — це Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Зазвичай на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.