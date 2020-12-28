Уряд оновив структуру місцевих держадміністрацій: що зміниться

Відповідне рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів.
У понеділок, 28 грудня, уряд вніс зміни до рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
Відтак до складу МДА матимуть входити її апарат та структурні підрозділи, які згруповано за двома напрямками: здійснення виконавчої влади, забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування. У МДА також матимуть працювати архівний підрозділ та Служба у справах дітей.
Серед важливих змін — до переліку включений підрозділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
“Оновлення структури місцевих державних адміністрацій – один з кроків, необхідних для втілення нових компетенцій органів місцевого самоврядування в межах децентралізації. Тож наразі завершуємо нормативне забезпечення формування новоутворених районів”, – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
- Як відомо, в липні Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.
- У листопаді парламент ухвалив закон про реорганізацію районів із правками по Кабміну.