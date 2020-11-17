Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який стосується реорганізації громад і районів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3651-д проголосував 301 народний депутат.

Як відомо, в липні Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.

Метою законопроєкту є законодавче врегулювання окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Зокрема, документ врегулює питання:

• закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

• реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої;

• правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, а також районних рад ліквідованих районів;

• продовження виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою, до закінчення бюджетного періоду;

• утворення та реорганізації районних держадміністрацій (у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України);

• особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій як юридичних осіб публічного права, в зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої.

Варто зазначити, що законопроєкт був ухвалений із поправками нардепа Альони Шкрум (“Батьківщина”) – № 170 і №172. Вони стосуються повноважень Кабінету Міністрів і призначення міністрів. Згідно з однією з правок, не можна буде тривалий час залишатися в.о. міністра.

“Сьогодні в статті 85 Конституції України сказано, що тільки Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра призначає членів Кабінету Міністрів. Але у нас виникла ситуація і пробіл, що якщо прем’єр-міністр не подає кандидатуру на міністра, то ВР і не може його призначити, не може взагалі визначатися по новому міністру. А виконуючий обов’язки може залишатися роками на посаді… Цю прогалину потрібно врегулювати. Потрібно прописати, що прем’єр-міністр має 30 днів, щоб подати кандидатуру міністра в Раду, зала буде визначатися, призначати чи не призначати цю особу. Далі в.о. не зможе бути (на посаді, – ред.) роками, тому що за Конституцією тільки ми з вами можемо визначати і призначати членів Кабінету Міністрів”, – зазначила Шкрум.

Рада підтримала ці правки (за № 170 проголосували 285 нардепів, а за №172 – 286 депутатів). Комітет рекомендував відхилити правки, оскільки їх зміст безпосередньо не стосується законопроєкту.

Перед голосуванням у залі засідань нардепи перемовлялися про правки “проти Шкарлета”. Варто відзначити, що зараз в Уряді тільки два в.о. міністра – голова Міносвіти Сергій Шкарлет і голова Міненерго Ольга Буславець.