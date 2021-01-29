Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. Про те, якими препаратами планують вакцинувати, у ньому не повідомляються.

Про це проінформували у пресслужбі Кабміну.

У п’ятницю відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля.

Під час засідання очільник уряду зазначив, що безкоштовна вакцинація має розпочатися в лютому та відбуватися у 5 етапів згідно з Національним планом. Це мали відбити в Календарному плані.

Саме такий план презентував заступний міністра охорони здоров’я, головний санлікар Віктор Ляшко.

Згідно з планом, до кінця року мають ввести близько 15 тисяч доз вакцини 9-и групам осіб. При цьому не повідомляється, про вакцини яких виробників йдеться.

Переважна більшість вже зареєстрованих та використовуваних в світі вакцин вводяться у розрахунку 2 дози на одну людину. Відповідно, кількість вакцинованих буде на рівні 7,5 млн осіб.

Нагадаємо, очікується, що в лютому Україна отримає вакцину з двох джерел — в рамках програми COVAX і ту, що була закуплена за державні кошти. Оголошуючи про це Ляшко заявив, що “не може озвучувати деталі”. Відповідно, яким препаратом планують почати вакцинувати українців в найближчі тижні, залишається невідомим.