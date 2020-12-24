Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він нагадав, що МОЗ із залученням українських фахівців і міжнародних експертів розробило “дорожню карту” вакцинації українців проти COVID-19 в 2021 – 2022 роках (яку ще називають “національним планом з вакцинації”).
Степанов планує вже сьогодні підписати указ, “який вводить в дію цю дорожню карту”.
У МОЗ розраховують, що вакцинація розпочнеться вже в лютому 2021 року. Однак, за словами міністра, “терміни можуть зміститися на деякий час у зв’язку з постачанням вакцини”.
Координувати процес вакцинації буде оперативний штаб МОЗ, який очолює сам Степанов. На регіональному рівні контролюватимуть процес регіональні координатори.
Очільник МОЗ наголосив, що протягом 2021 – 2022 років планується охопити вакциною не менше 50% населення України.
Було виділено 9 пріоритетних груп для вакцинації проти коронавірусу:
• Медпрацівники (включно з тими, які працюють у стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19).
• Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.
• Працівники соціальної сфери.
• Люди, котрі проживають у спецустановах (інтернатах, будинках для людей похилого віку тощо), і персонал таких установ.
• Люди похилого віку (від 60 років), включно з тими, які відносяться до груп медичного ризику (мають супутні захворювання, які можуть спровокувати ускладнення і навіть смерть).
Йдеться про: захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання крові і так далі.
• Працівники критично важливих структур державної безпеки: в тому числі ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії, Служби безпеки, військовослужбовці ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ.
• Вчителі та інші співробітники сфери освіти.
• Особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями.
• Люди, які знаходяться в місцях обмеження волі або СІЗО, і працівники таких закладів.
За словами Степанова, люди старше 60 років будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу.
“У рамках пріоритетних груп люди старше 60 років будуть рекомендовані до отримання вакцини в першу чергу, оскільки ризик до розвитку COVID-19 у важких формах і ризик смертності для таких людей значно вищий. Проте, старший вік як ключовий пріоритет може змінитися на основі остаточної інформації про безпеку, ефективність і переносимість вакцин людьми похилого віку. Це залежить від вакцини, яку ми отримаємо”, – уточнив Степанов.
Очільник МОЗ поінформував, що план з вакцинації включає п’ять етапів, які заплановані на 2021-2022 роки:
1. Перший етап. Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування і тих, “які виконують критичну функцію відповіді на пандемію” (медпрацівники, військовослужбовці, які перебувають в зоні ООС). На цьому етапі МОЗ планує охопити вакциною близько 355 тисяч осіб.
2. Другий етап. Вакцинація людей з дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які знаходяться в групі ризику за віком, медпрацівники). Планується охопити близько 2,3 млн осіб.
3. Третій етап. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни. Планується охопити близько 7,2 млн осіб.
4. Четвертий етап. Вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни. Планується охопити близько 11 млн осіб.
5. П’ятий етап. Вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Планується охопити близько 19 млн осіб.
(На відео – з 11:00)
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