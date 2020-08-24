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Урочистості з нагоди Дня Незалежності України: трансляція

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою приймає участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.

Понеділок, 24 серпня 2020, 09:17

Про це повідомляють #Букви.

Подружжя Зеленських пройшло вздовж монастирської стіни Михайлівського собору, на якій розмістили фотографії загиблих на Донбасі українських військових, та поклали квіти в знак пошани.

Після очільник держави закликав пам’ятати усіх, хто віддав життя на незалежність України і вшанувати їх хвилиною мовчання.

Гімн України виконав співак Михайло Хома (DZIDZIO).

“Сьогодні 29 днів, як у нас немає втрат на сході країни. 29 днів, як українські міста і села не ховають своїх героїв…У цей день ми просимо Бога: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці – роками, а роки – століттями”, – зазначив Зеленський.

Варто зазначати, що урочисті заходи проходять по усій країні.

Теги: Володимир Зеленський, День Незалежності України

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