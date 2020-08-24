Урочистості з нагоди Дня Незалежності України: трансляція

Про це повідомляють #Букви.
Подружжя Зеленських пройшло вздовж монастирської стіни Михайлівського собору, на якій розмістили фотографії загиблих на Донбасі українських військових, та поклали квіти в знак пошани.
Після очільник держави закликав пам’ятати усіх, хто віддав життя на незалежність України і вшанувати їх хвилиною мовчання.
Гімн України виконав співак Михайло Хома (DZIDZIO).
“Сьогодні 29 днів, як у нас немає втрат на сході країни. 29 днів, як українські міста і села не ховають своїх героїв…У цей день ми просимо Бога: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці – роками, а роки – століттями”, – зазначив Зеленський.
Варто зазначати, що урочисті заходи проходять по усій країні.
- Напередодні на Майдані Незалежності сотні активістів розгорнули Прапор Єдності довжиною 33 метри.