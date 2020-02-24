Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як відзначають соціологи, рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 ˗ тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли ˗ тільки 13,5%, в лютому 2020 року ˗ відповідно 51,5% і 41%.

Президенту “повністю довіряють” 12% опитаних, “скоріше довіряють” – 39,5%, “скоріше не довіряють” – 22,7%, “зовсім не довіряють” – 17,9%.

Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, лише до двох з-поміж тих, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, довіра висловлюється частіше, ніж недовіра: Володимир Зеленський (йому довіряють 52% опитаних, не довіряють — 39%) та Олег Сенцов (відповідно 39% і 33%).

Частка тих, хто довіряє Дмиру Разумкову (45%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто йому не довіряє (43%).

Більшості інших політиків, представлених в опитувальнику, громадяни України не довіряють.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.