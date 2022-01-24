Через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Гостям України з Великої Британії повідомляють, що з березня 2021 року триває стрімке нарощування військ з боку Російської Федерації поблизу окупованих територій і незаконно анексованого Криму.

Разом з тим, ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються дуже швидко, наміри Росії визначити неможливо, тому уряд Великої Британії радить утриматися від подорожей в Україну.

“Ви повинні бути пильними по всій Україні, регулярно стежити за ЗМІ та цією порадою щодо подорожей, підписуватися на сповіщення електронною поштою та читати наші поради щодо того, як подолати кризу за кордоном. Ви повинні уважно переглядати свої плани вильоту. Поновлення військових дій будь-де в Україні значно зменшить можливості Посольства Великобританії в Києві надавати консульську підтримку”, – наголошується у заяві.

Посольство Великої Британії буде відкритим і продовжуватиме надання консульської допомоги та підтримки своїм громадянам в Україні. Потрапити туди можна лише за попереднім записом. Однак, консульська підтримка недоступна в частинах України, які наразі не підконтрольні українській владі: Крим та частина Донецької та Луганської областей.