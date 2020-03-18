Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі особи, які контактували з зараженим коронавірусом народним депутатом Сергієм Шаховим, пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

“Не можу не сказати про народного депутата Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пан Шахов ізольований. Вчора, в системі “Рада” була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги “кнопкодавили”. На жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України”, – сказав він у своєму зверненні до українців в середу.

Зеленський наголосив, що встановлено повний перелік осіб, з якими Шахов контактував останнім часом, і всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.