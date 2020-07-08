Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.

“Це ідея на сьогоднішній день передчасна. В умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату напевно не зовсім коректно. І я думаю, що ми будемо просити донести цю думку до парламентарів, щоб ми таке рішення під час кризи і під час труднощів роботи в аграрній сфері передчасно не приймали“, – сказав він.

Нагадаємо, що народні депутати з фракції “Слуга народу” і групи “Довіра” пропонують ввести податок в 6 тис. грн за пай для пересічних власників землі. Ініціативу підтримує великий агробізнес.