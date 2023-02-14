Загарбники переконують проукраїнський персонал ЗАЕС у тому, що майбутня корпоратизація компанії негативно вплине на їхнє грошове забезпечення.

Про це пише пресслужба “Енергоатома”.

Повідомляється, що російські пропагандисти навмисне поширюють недостовірну інформацію, що нібито атомники тимчасово окупованої Запорізької АЕС, котрі вимушені сидіти вдома, оскільки їх через патріотичну позицію окупанти не допускають до роботи, з 1 березня не отримуватимуть заробітної плати.

Натомість президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін запевнив, що корпоратизація компанії жодним чином не вплине на її зобов’язання перед працівниками.

“Для колективів залишаються всі соціальні гарантії. Весь персонал Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, буде забезпечено заробітною платнею незалежно від графіків роботи, а також отримає винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика”, – пояснив він.

Очільник компанії також нагадав, що всім атомникам ЗАЕС – патріотам України будуть виплачені додаткові премії в розмірі 50% посадового окладу/тарифної ставки, починаючи з 1 січня 2023 року.

За його словами, нарахування й одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації міста Енергодар і повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів.

Також додається, що рашистська дезінформація переслідує лише одну мету – змусити патріотичних українських атомників співпрацювати із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством Росатома.