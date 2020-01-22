Про це повідомляє CNN.
“Ще вісім смертей від коронавірусу були підтверджені в провінції Хубей в середу. Загальна кількість померлих людей зросла до 17”, – йдеться в повідомленні.
У той же час стверджується, що кількість інфікованих коронавірусіом зросла вже до 509 осіб.
“Число підтверджених випадків зросло до 444 в Хубеї, що призвело до загальної кількості хворих на материковому Китаї до 509, за даними національного органу охорони здоров’я та Комісії з охорони здоров’я Ухань”, – сказано в повідомленні.
На думку дослідників, насправді кількість інфікованих в Ухані досягає вже приблизно 4 тисяч людей, оскільки інкубаційний період не дозволяє виявити наявність вірусу на першій стадії.
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