Про це повідомляє CNN.

“Ще вісім смертей від коронавірусу були підтверджені в провінції Хубей в середу. Загальна кількість померлих людей зросла до 17”, – йдеться в повідомленні.

У той же час стверджується, що кількість інфікованих коронавірусіом зросла вже до 509 осіб.

“Число підтверджених випадків зросло до 444 в Хубеї, що призвело до загальної кількості хворих на материковому Китаї до 509, за даними національного органу охорони здоров’я та Комісії з охорони здоров’я Ухань”, – сказано в повідомленні.

На думку дослідників, насправді кількість інфікованих в Ухані досягає вже приблизно 4 тисяч людей, оскільки інкубаційний період не дозволяє виявити наявність вірусу на першій стадії.