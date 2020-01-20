Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

ВООЗ оприлюднила заяву на тлі повідомлень китайських лікарів, згідно з якими коронавірус нового типу може передаватися в тому числі і від однієї людини до іншої.

Зокрема, так вже заразилося не менше 14 працівників медичних установ, повідомив глава команди експертів Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР Чжун Наньшань.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.

Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.