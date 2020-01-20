Про це повідомляє агентство Reuters.
ВООЗ оприлюднила заяву на тлі повідомлень китайських лікарів, згідно з якими коронавірус нового типу може передаватися в тому числі і від однієї людини до іншої.
Зокрема, так вже заразилося не менше 14 працівників медичних установ, повідомив глава команди експертів Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР Чжун Наньшань.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.
Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- У великих аеропортах США перевірятимуть пасажирів, які прибули з Китаю, на зараження невідомим респіраторним вірусом.