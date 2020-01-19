У 2019 українці цікавилися у Google «як розмовляють тварини»?

Про це повідомляється у звіті Google Trends.
У категорії пошуку “Як?” українці найчастіше цікавилися:
- Як зробити Instagram темним?
- Як видалити акаунт Instagram?
- Як дізнатися свій номер телефону?
- Як перевірити себе в списках виборців?
- Як говорять тварини?
- Орхідея, як доглядати?
- Як їсти авокадо?
- Як перевести гроші з телефону на телефон?
- Як зробити слайм без клею?
- Як зав’язати шнурки?
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
- Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.
- У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал “Гра престолів” 8 сезон.