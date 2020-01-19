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У 2019 українці цікавилися у Google «як розмовляють тварини»?

У 2019 українців найбільше цікавило питання "Як зробити Instagram темним?", а ще "Як говорять тварини?" та "Як зав'язати шнурки?"

Неділя, 19 січня 2020, 15:51

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

У категорії пошуку “Як?” українці найчастіше цікавилися:

  1. Як зробити Instagram темним?
  2. Як видалити акаунт Instagram?
  3. Як дізнатися свій номер телефону?
  4. Як перевірити себе в списках виборців?
  5. Як говорять тварини?
  6. Орхідея, як доглядати?
  7. Як їсти авокадо?
  8. Як перевести гроші з телефону на телефон?
  9. Як зробити слайм без клею?
  10. Як зав’язати шнурки?

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.

  • Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
  • Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.
  • У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал “Гра престолів” 8 сезон.
Теги: Google, запрос

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