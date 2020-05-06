У 43 штатах США планують послабити карантин

43 американських штати планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ.

Про це повідомляє телеканал CNN.

До 10 травня, принаймні, в 43 штатах будуть зняті обмеження — від простого відкриття парків до відкриття підприємств”, – йдеться в повідомленні.

Рішення приймають губернатори в кожному штаті, проте на федеральному рівні президент США Дональд Трамп уже давно виступає за скасування карантину з метою відновлення економічної діяльності.

Каліфорнійський губернатор Гевін Ньюсом оголосив, що деяким роздрібним торговцям, таким як флористи і власники книжкових магазинів, буде дозволено відкритися в п’ятницю, 8 травня.

Губернатор Міссісіпі Тейт Рівз оголосив, що починаючи з цього тижня дозволено збиратися до 20 осіб на відкритому повітрі, а також можна пообідати в ресторанах.

Техаський губернатор Грег Еббот оголосив, що місця проведення весіль можуть бути відкриті знов, але церемонії та прийняття, що проводяться в приміщенні, повинні обмежувати зайнятість до 25%. За словами губернатора, обмеження не поширюються на проведення весіль на відкритому повітрі. І починаючи з п’ятниці, перукарні, манікюрні салони, солярії й басейни в Техасі також будуть відкриті до тих пір, поки вони дотримуються певних правил.

Водночас, серед медиків і експертів залишається занепокоєння через незахищеність населення. Як зазначив з цього приводу колишній директор Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) доктор Річард Бессер, в країні досі не забезпечена достатній захист жителів від коронавірусу.

“Ми зараз не маємо достатніх можливостей для тестування, щоб виявляти осередки хвороби. Ми не збільшили можливості для відстеження тисяч і тисяч контактів (людей з тими, у кого підтвердився COVID-19 – ред.), ми не можемо гарантувати безпечні місця для ізоляції або карантину”, – підкреслив Бессер.