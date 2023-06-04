Джерело: національний телемарафон.
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, не всі крилаті ракети було знищено силами ППО.
“На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького”, — сказав він.
Речник не повідомив про наслідки удару. Він зазначив, що потрібно посилювати в Україні протиповітряну оборону.
Також він додав, що ураження об’єктів інфраструктури є у Сумській області.
“Не дає їм спокою українська авіація. Вона лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що ворогові це не подобається”, – зазначив речник Повітряних сил.
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