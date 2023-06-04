У ніч проти 4 червня російські військові випустили по Україні шість крилатих ракет. Дві з них влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

Джерело: національний телемарафон.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, не всі крилаті ракети було знищено силами ППО.

“На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького”, — сказав він.

Речник не повідомив про наслідки удару. Він зазначив, що потрібно посилювати в Україні протиповітряну оборону.

Також він додав, що ураження об’єктів інфраструктури є у Сумській області.

“Не дає їм спокою українська авіація. Вона лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що ворогові це не подобається”, – зазначив речник Повітряних сил.