В Кабулі (Афганістан) відбувся новий вибух на окраїні міста, в результаті якого загинули 12 осіб, які прийшли в мечеть на п'ятничну молитву. Ще 15 осіб поранено.

Про це повідомляє ВВС.

Це другий за три дні вибух. Талібан каже, що непричетний до вибуху.

В четвер, в провінціях Кандагар та Кундуз, в результаті вибухів загинули 9 осіб.

Новий вибух стався після того, як менше, ніж тиждень тому біля школи в Кабулі був ще один вибух, в результаті якого загинули понад 40 осіб. Більшість – учениці жіночої статі. Ще 165 – поранені.

В четвер в країні оголосили про перемир’я у зв’язку з мусульманським святом – Рамаданом.

Кабул залишається в стані підвищеної боєготовності після того, як минулого місяця президент США Джо Байден повідомив про повний вивід американських військ з території Афганістану.

Однак, поки що жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за вибух. Представник Талібану Забіхулла Муджахід сказав, що вони до цього не причетні.

Протягом багатьох років в цьому ж районі було чимало вибухів – атак з боку терористичної організації ІДІЛ.