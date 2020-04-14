Сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні Києва померли двоє пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомила в Facebook головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко.

“Ми втратили двох пацієнтів — це чоловіки у віці 48 та 74 роки”, — повідомила Антоненко.

За словами головної лікарки, обидва пацієнти надійшли в лікарню у важкому стані та одразу були підключені до апарату вентиляції легенів.

“Обидва поступили у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, зразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під’єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя більше двох тижнів. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи”, — зазначила вона.

Також головлікар поінформувала, що протягом останнього тижня кількість хворих, госпіталізованих в інфекційне відділення, зросла з 10 до 17 осіб на добу.

Медик не виключає, що кількість госпіталізованих зростатиме і після великодніх свят.

“Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після пасхальних свят, враховуючи велику кількість інфікованих священників та, ймовірно, парафіян”, — наголосила Антоненко.