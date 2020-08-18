У Долині Смерті, що розташована в районі пустелі Мохаве (штат Каліфорнія, США), зафіксована одна з найвищих температур повітря на планеті за останнє сторіччя, а можливо, і за весь час.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані автоматизованої системи спостережень Національної метеорологічної служби США.

Рекордна температура була зареєстрована в неділю вдень, 16 серпня, в малонаселеному районі Фернес-Крік.

Стовпчик термометра досяг позначки в 130 градусів за Фаренгейтом (54,4 за Цельсієм).

При цьому вологість упала до 7 %.

Як відзначили в метеорологічній службі, ці дані є попередніми і потребують перевірки та верифікації.

“У разі підтвердження це буде найвища температура, офіційно зафіксована з липня 1913 року, також у Долині Смерті”, – зазначається в повідомленні служби.

За словами метеоролога Деніела Берка з бюро метеорологічної служби в Лас-Вегасі, спека, яка охопила більшу частину західних штатів США, буде зберігатися увесь тиждень.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, в липні 1913 року в Долині Смерті була зафіксована температура в 134 градуси за Фаренгейтом (56,7 за Цельсієм). Також є дані, що в місті Кебілі (Туніс) у липні 1931 року температура досягала позначки в 131 градус за Фаренгейтом (приблизно +55 за Цельсієм).

Однак сучасні метеорологи сумніваються в точності вимірювань столітньої давності.

Історик кліматичних явищ Крістофер Берт, який вивчав це питання в 2016 році, дійшов висновку, що інформація про майже 57-градусну спеку в 1913 році суперечить іншим даними, зібраними в той же час в регіоні, повідомляє агентство ВВС.

Також він засумнівався в достовірності температурних вимірювань, отриманих у Тунісі в колоніальну епоху.

Зміна клімату спровокувала підвищення глобальних температур до нових максимумів. У Європі, на півночі Іспанії температура повітря побила всі місцеві рекорди тепла в липні, а у Франції спека спровокувала пожежі на пшеничних полях.

Водночас в Арктиці в липні крижаний покрив скоротився до рекордно низького рівня через танення.

ДОВІДКА. Долина Смерті (Death Valley) – міжгірна западина в районі пустелі Мохаве і Великого Басейну на заході США в штаті Каліфорнія, на південний схід від гірського хребта Сьєрра-Невада. У долині розташована найнижча точка Північної Америки (86 метрів нижче рівня моря). Долина також включає в себе більшу частину національного парку “Долина Смерті”.