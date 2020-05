Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на дослідження міжнародної групи вчених-археологів, кліматологів та екологів.

Воно було опубліковано в авторитетному науковому журналі PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Національної академії наук США.

Для дослідження група авторів використовувала бази даних про історичне розселення людей на Землі і порівняла ці дані з кліматичними умовами в цих регіонах.

Згідно з дослідженням, на кожен 1°C потепління одному мільярду людей доведеться або переселятися в більш прохолодні регіони, або пристосовуватися до нових температур. Викиди парникових газів, що утримують тепло на поверхні нашої планети, згубно позначаться на кліматі, і вже в 2070 році мільярди людей опиняться в умовах, надто спекотних для комфортного життя.

Відтак, глобальне потепління загрожує завдати серйозної шкоди середовищу проживання людини, яке практично не змінювалося протягом останніх 6000 років.

Як зазначив Тім Колер, археолог із Вашингтонського університету і співавтор дослідження, ці висновки можна розглядати як “звичайний сценарій” того, “що може статися, якщо ми не змінимо наш шлях”.

Зараз більша частина населення планети проживає в “досить вузькому діапазоні”: в районах із середньорічною температурою від 11 до 15°C.

Менша кількість людей проживає в районах із середньорічною температурою від 20 до 25°C, а саме в Південній Азії. Там панують мусонні дощі, які зрошують великі ділянки орних земель.

На думку вчених, у таких природних умовах люди жили останні 6000 років.

Екстремально спекотні температури охоплюють приблизно 0,8 % поверхні суші, включаючи пустелю Сахара, де середньорічна температура перевищує 29°C. Згідно з дослідженням, якщо кількість викидів в атмосферу не скоротиться, через 50 років уже 19 % суші опиняться в умовах нестерпної спеки.

У групі ризику знаходяться території Африки на південь від Сахари, Південної Америки, Індії, Південно-Східної Азії, Аравійського півострова і Австралії.

Це торкнеться 3,5 мільярда людей до 2070 року, які можуть стати кліматичними мігрантами.

Вчені передбачають, що вже до 2100 року середньорічна температура на планеті може зрости на 3°C. Це спровокує серйозні наслідки для вирощування продуктів, доступу до води, виллється в конфлікти та економічні збої, викликані міграцією.

Водночас дослідники наголосили, що при скороченні глобальних викидів в атмосферу кількість людей, які постраждають від змін клімату, може зменшитися вдвічі.

Крім того, вчені відзначили, що спрогнозували найгіршу ситуацію, але є низка невизначеностей у тому, як кліматична криза вплине на переміщення населення, тому їхнє дослідження не можна використовувати як остаточний прогноз.