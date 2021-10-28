Три початкові школи штату Нью-Йорк заборонили учням приходити на Гелловін у вбраннях за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".

Про це повідомила американська газета New York Post.

Рішення про заборону костюмів за мотивами серіалу “Гра в кальмара” ухвалили через побоювання з приводу насильницького характеру “гри”.

Директори початкових шкіл Мотт-роуд, Ендерс-роуд і Файетвілл надсилали електронні листи батькам, закликаючи їх поговорити про це зі своїми дітьми.

“Було вирішено, що гра не підходить для відтворення на перервах чи обговорення у школі. Крім того, тематичні костюми на Гелловін не відповідають нашим вимогам до шкільного одягу через потенційно агресивне послання”, — таке звернення розіслали батькам учнів початкової школи Мотт-Роуд.

Крім цього, в адміністрації шкіл уточнили, що на Гелловін учням заборонено приносити будь-які предмети, які можна інтерпретувати як зброю. Зокрема іграшкові мечі та пістолети, а самі костюми не повинні бути надто кривавими та страшними, щоб не лякати дітей молодшого віку.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.