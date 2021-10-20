У вихідні в Нідерландах зіграли в реальну «Гру в кальмара»: фото

Про це повідомляє журнал Just Jared.
Зокрема група місцевих дітей зіграла в гру “Червоне світло, зелене світло”.
Під час гри була присутня фірмова “моторошна лялька”, а також люди, одягнені в яскраві червоні костюми й маски з серіалу.
За результатами гри переможець отримав зелений спортивний костюм, а той, хто програв – печиво і кульки, як і в серіалі.
Що відомо про серіал?
“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.
Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.
За сюжетом, група людей, що потребує грошей, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.
Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.
- Про те, як серіал “Гра в кальмара” створив модні тренди – читайте в матеріалі #Букв.
- На створення серіалу “Гра в кальмара” стримінговий сервіс Netflix витратив 21,4 мільйона доларів США. Вартість одного епізоду склала 2,4 мільйона доларів США.