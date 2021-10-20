У вихідні в Нідерландах зіграли в реальну «Гру в кальмара»: фото

У вихідні в Роттердамі (Нідерланди) "ожив" суперпопулярний серіал Netflix "Гра в кальмара" - голландці отримали можливість зіграти в одну з дитячих ігор, представлених у шоу.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

Зокрема група місцевих дітей зіграла в гру “Червоне світло, зелене світло”.

Під час гри була присутня фірмова “моторошна лялька”, а також люди, одягнені в яскраві червоні костюми й маски з серіалу.

За результатами гри переможець отримав зелений спортивний костюм, а той, хто програв – печиво і кульки, як і в серіалі.