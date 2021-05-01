30 квітня в місті Ліверпуль (Англія) з дозволу уряду було проведено концерт на п'ять тисяч осіб. Всі присутні були без масок та не дотримуватися соціального дистанціювання. Це частина урядової програми з вивчення проведення масових заходів (ERP).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Всі присутні на концерті – учасники соціального експерименту. До та після заходу вони передали певні дані медикам щодо стану свого здоров’я та повинні дотримуватися деяких рекомендацій допоки не закінчиться експеримент. Дослідження дасть можливість вченим зробити висновок щодо того, чи є місце масовим заходам в майбутньому. Зокрема, мова йде про проведення концертів вже цього літа.

Представник департаменту охорони здоров’я Ліверпуля Метт Ештон сказав, що концерт дав зрозуміти, що робити далі. За його словами було приємно бачити обличчя людей без масок.

Для проведення концерту виділили спеціально переобладнане складське приміщення.

Ті учасники експерименту, які захворіють на коронавірус після концерту, зобов’язані самоізолюватися у звичайному порядку.

“Ми повинні діяти так, як ніби коронавірус все ще існує… Він все ще тут, навіть якщо на низькому рівні… Ми все одно повинні бути обережними”, – сказав Ештон.

В неділю, 2 травня, подібний захід відбудеться в ліверпульському парку Сефтон. Єдиною умовою для відвідування концерту є негативний тест на коронавірус.

11 травня на BRIT Awards в Лондоні також можна буде прийти глядачам без масок.