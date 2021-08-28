В американській корпорації Apple визнали, що в деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми з динаміками. В компанії обіцяють відремонтувати гаджети безкоштовно.

Про це, зокрема, інформують видання The Verge та Engadget із посиланням на сторінку підтримки веб-сайту компанії.

Так, в Apple офіційно оголосили про запуск програми сервісного обслуговування деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro.

“Apple визначила, що в дуже невеликого відсотка пристроїв iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми зі звуком через несправність модулів динаміків. Пристрої, яких це стосується, були виготовлені в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року. Якщо ваш iPhone 12 або iPhone 12 Pro не відтворює звук у динаміці, коли ви здійснюєте або приймаєте дзвінки, ймовірно, він підлягає ремонту”, – зазначили в компанії.

Згідно із повідомленням, Apple та авторизовані постачальники послуг Apple нададуть послугу з ремонту пристроїв безкоштовно.

Користувачам, у яких виникають проблеми, необхідно буде заздалегідь записатися на прийом в роздрібний магазин Apple або ж звернутися в службу підтримки Apple.

Користувачам радять перед ремонтом зробити резервну копію своїх даних в iCloud або на комп’ютері.

Apple не ремонтуватиме динаміки iPhone 12 із пошкодженими дисплеями (якщо таке пошкодження заважатиме ремонту). У такому разі користувачу потрібно буде замінити екран, перш ніж усувати проблему зі звуком.

У компанії уточнили, що смартфони “перевірятимуться перед будь-яким обслуговуванням”, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам програми.

Нова програма сервісного обслуговування не поширюється на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max.